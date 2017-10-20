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В России всегда была цифровая экономика

Какими должны быть венчурные инвестиции, рассуждает Александра Саша Джонсон, венчурный инвестор из Кремниевой долины

20.10.17
Комментарии  ()
FRANK2
14:54 20.10.2017
Четкое определение никакой конкуренции только работа с российским правительством, иных бизнес структур в России нет, а рос правительство это сто человек плюс четыреста депутатов фсбэшники и менты... в каста Путина... они зубами простой народ загрызут, как псы...
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