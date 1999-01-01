2017 год стал годом криптовалют. От процентов, на которые они выросли, кружится голова: биткойн – более чем на 1700%, эфириум – на 10 500%, лайткойн – более чем на 7000%. Кружится она у самых разных людей: пенсионеров в США и школьников в Южной Корее, которые инвестируют в биткойн; москвичей, которые весной смели с прилавков видеокарты, чтобы майнить криптовалюты (оказалось, что mining – это не только горная добыча, но и производство виртуальных сущностей из воздуха на мощных компьютерах); основателей стартапов, многие из которых еще даже не создали рабочий продукт, но уже собрали миллионы долларов на ICO (еще один неологизм, употреблявшийся в этом году не в пример чаще традиционного IPO); правительств и регуляторов, которые не знают, что со всем этим делать.
Энтузиасты утверждают, что криптовалюты, обеспечивающие анонимность и неподконтрольные властям, со временем заменят традиционные деньги и вместе с технологией блокчейн, на которой они основаны, сделают ненужными банки. Профессиональные инвесторы и аналитики, особенно те, кто пережил печально закончившийся бум на технологическом рынке в конце 1990-х и на рынке недвижимости в середине 2000-х, настаивают, что биткойн – пузырь. Неизвестно, как сильно еще вырастет его курс, но пузырь этот непременно лопнет, предостерегают они. При этом блокчейн все хвалят: банки, компании, государственные ведомства в разных странах, включая Россию, стали активно внедрять эту технологию в повседневные операции.
Зачистка банковского сектора в 2017 г. вышла на качественно новый уровень – добралась до ранее неприкасаемых. Тех, кто «слишком большой, чтобы рухнуть». Крах любого из первой десятки банков вызвал бы полноценный кризис – не только банковский, но и экономический: панику вкладчиков, банкротство еще нескольких банков поменьше, потери денег на счетах компаний, проблемы их контрагентов.
Санировать таких гигантов могли разве что госбанки, но на ВТБ висит 10-летний кредит на санацию Банка Москвы, РСХБ сам нуждается в поддержке, а на Сбербанк уже и так приходится более четверти банковского рынка, чтобы укреплять его почти монопольное положение.
ЦБ нашел решение: он создал Фонд консолидации банковского сектора, который стал забирать банки себе. Идея проста: ЦБ не ограничен в средствах и может капитализировать проблемные банки, расчистить их балансы. Банки как работали, так и продолжают работать, клиенты не теряют денег, вкладчики не выходят на улицы. Так ЦБ почти незаметно для клиентов забрал «ФК Открытие», Бинбанк, а под конец года и Промсвязьбанк.
Завершающим тактом работы этого двигателя должна стать продажа оздоровленных банков. Как это сделать, не представляет, кажется, никто, даже в ЦБ. Может быть, это ему и удастся, но пока банковская система, как и вся экономика, продолжает огосударствляться. Из топ-10 розничных банков (по которым ЦБ рассчитывает индикативную ставку вкладов), не связанных с государством, осталось два. Из них чисто российский – один.
В истории постсоветской России было немало удивительных судебных процессов и странных обвинительных приговоров. Но дело бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, приговоренного в декабре к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки в $2 млн, явно выделяется на общем фоне.
Беспрецедентным в этом процессе оказалось многое. И служебное положение подсудимого: никогда еще за решетку не отправляли действующего (на момент ареста) федерального министра. И аппаратный вес пострадавшего: речь идет не о каких-нибудь поборах «по мелочи» у региональных бизнесменов (как бывает в делах губернаторов), а о вымогательстве двух миллионов «зеленых» у одного из давних соратников Владимира Путина и главы одной из крупнейших российских компаний Игоря Сечина.
Но более всего юристов, наблюдавших за этим процессом как изнутри, так и со стороны, поразил уровень доказательной базы. Можно было ожидать, что в таком деле и доказательства будут поистине железобетонными. Но в итоге главный свидетель вымогательства взятки в суд так и не пришел, а ключевыми в деле стали показания другого свидетеля, которому «главный свидетель» доверительно рассказал, как было дело. Да и результаты оперативной прослушки, которая обычно становится самым убийственным аргументом в пользу виновности подсудимого, на этот раз мало кого убедили.
Совокупность всех этих странностей позволяет предположить, что ответы на вопросы, почему вообще возникло это загадочное дело и чего на самом деле добивались его главные фигуранты, будут даны еще не скоро.
Стартовавшее в 2017 г. грандиозное переселение миллиона москвичей из хрущевок в новостройки — реновация — сопоставимо по масштабу только с собственно хрущевским переселением в пятиэтажки из коммуналок. Задуманная как невиданное по капиталистическим меркам благо — бесплатный переезд в новое современное жилье, инициатива московских властей спровоцировала сопротивление немалой доли жителей подлежащих реновации кварталов, возмутившихся тем, что решение было принято без их участия. Потенциально выигрышная идея грозила обернуться большими проблемами в мегаполисе, где уровень лояльности власти и так ниже среднего по стране.
После этого столичные власти сделали выводы. Закон, в спешке принятый Госдумой в драконовской первой редакции, был переписан. Возможности москвичей были расширены: они получили право как отказаться от реновации, так и войти в программу по решению собрания жильцов — и та, и другая опция оказались востребованными. Но осадок остался: жители сносимых домов получили важный опыт гражданской солидаризации и сопротивления. Неудивительно, что реновация стала одной из важных тем оппозиции на время кампании по выбору муниципальных депутатов — и во многих районах противники сноса получили депутатские мандаты.
О реновации снова вспомнят в 2018 г., когда в Москве будут выбирать мэра. Сергей Собянин — именно он предложил Владимиру Путину снести московские пятиэтажки — собирается идти на новый срок. Первые переселенцы должны получить ключи от новых квартир как раз накануне выборов, но большинству придется ждать: программа рассчитана на 15 лет и завершится уже после того, как в Москве сменится мэр, а в стране — президент.
Международный олимпийский комитет запретил российским спортсменам выступать на зимней Олимпиаде 2018 г. в Пхенчхане в составе национальной сборной, но разрешил им участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом. Это решение многие российские политики и чиновники восприняли как очередной недружественный и политически мотивированный жест в адрес России.
Можно сколько угодно говорить о пристрастности МОКа и WADA, но именно непонимание отечественными функционерами изменившихся правил игры, в том числе резкого снижения толерантности к допингу, породило скандалы с лишением наград российских спортсменов и недоверие к российскому спорту как институту. Поэтому вердикт международной спортивной бюрократии можно назвать сбалансированным: наказаны прежде всего чиновники и государство и уже затем – спортсмены, заподозренные в употреблении допинга.
Но чиновники, вместо того чтобы развивать спортивную науку, позволяющую добиваться высоких достижений без применения запрещенных веществ, и защищать атлетов, привлекая ведущих юристов, предпочитали рассуждать о заговоре.
Многие призывали к бойкоту и требовали того же от спортсменов. Люди, мыслящие в привычных им категориях спорта как продолжения конфликта с остальным миром, обвинили спортсменов (для которых пропуск Олимпиады может означать полный крах карьеры) едва ли не в измене Родине.
В итоге здравый смысл все же возобладал над имитацией военно-спортивного патриотизма, бойкота не будет и атлеты смогут выйти на старт – пусть и под нейтральным флагом.
Когда в 2014 г. АФК «Система» по решению суда вернула государству акции «Башнефти», основного владельца корпорации Владимира Евтушенкова выпустили из-под домашнего ареста, а дело против него закрыли, казалось, что в этом деле поставлена точка. Но это было только начало.
В октябре 2016 г. Росимущество продало контрольный пакет «Башнефти» госкомпании - «Роснефти» за 329,7 млрд руб. А спустя несколько месяцев «Роснефть» потребовала от «Системы» заплатить ей 170,6 млрд руб. Госкомпания сочла, что «Система», проведя в 2013-2014 гг. реорганизацию «Башнефти» и погасив казначейские акции, нанесла компании ущерб. «Система» ответила, что всего лишь ликвидировала сложную структуру перекрестного владения «Башнефтью». По этому иску «Роснефть» арестовала крупнейшие активы «Системы», а выиграв этот процесс (правда, суд снизил сумму до 136,3 млрд руб.), тут же вместе с самой «Башнефтью» подала новый - о взыскании 131,6 млрд руб. дивидендов, незаконно (по мнению истцов) полученных «Системой» от «Башнефти» в 2009-2014 г. Любопытно, что три года назад аналогичное ходатайство Следственного комитета (он просил 190 млрд руб.) суд отклонил. В ответ «Система» потребовала от «Роснефти» выплаты 330,4 млрд руб.
Многие считают, что главной причиной атаки «Роснефти» на «Систему» стала личная неприязнь председателя правления госкомпании Игоря Сечина к Евтушенкову. Но никаких доказательств этому нет. Как нет и подтверждений тому, что действия «Роснефти» санкционированы Кремлем. Тем более, что мирить Сечина и Евтушенкова взялся сам президент Владимир Путин. Итогом стало мировое соглашение, по которому «Система» выплатит «Роснефти» 100 млрд руб., а стороны откажутся от взаимных претензий. Размер претензий к «Системе», скорость, с которой суд удовлетворял требования «Роснефти» и «Башнефти» и высокий уровень арбитра, несомненно, превращают это дело в главное бизнес-событие года.
Всего год назад над уровнем северокорейской ракетно-ядерной программы многие посмеивались. Но к концу 2017 г. всё изменилось, и теперь о корейском кризисе говорят как о самом опасном вызове всему современному миропорядку.
За этот год КНДР испытала сразу несколько типов ракет, явно способных долететь до отдаленных американских владений вроде тихоокеанского острова Гуам. Был также отработан не перехватываемый современными системами противоракетной обороны групповой ракетный запуск, а завершением годичной программы стали испытания водородной бомбы и межконтинентальной ракеты, способной долететь до Вашингтона.
Это вывело Северную Корею и ее несговорчивого лидера Ким Чен Ына в число главных врагов президента США Дональда Трампа. Два энергичных руководителя начали переругиваться через СМИ и соцсети, а также грозить друг другу войной на уничтожение. Впервые за многие десятилетия в воздухе запахло реальной ядерной войной.
Впрочем, о полноценном нападении КНДР на США речь все-таки идти не может, полагают эксперты. Вопрос ставится по-другому: начнет ли Трамп превентивную войну с Пхеньяном или кризис все же удастся разрешить дипломатическими средствами. Правда, в последнем случае КНДР фактически докажет всему миру, что США - уже не сверхдержава, способная подчинить своей воле любого. И именно с этим, возможно, Трамп никогда не захочет смириться.
11 декабря Владимир Путин лично посетил российскую военную базу в Сирии, чтобы объявить о завершении разгрома наиболее боеспособной группировки террористов, и отдал приказ о начале вывода российских войск, которые официально появились в этой стране в сентябре 2015 г. для борьбы с запрещенной в России группировкой ИГИЛ. За это время Россия потеряла в Сирии несколько десятков военнослужащих погибшими, 10 самолетов и вертолетов (из них пять — от воздействия противника), а расходы на операцию, по оценкам специалистов (официальных данных нет), превысили 200 млрд руб.
В результате самая опасная и мощная террористическая организация действительно оказалась на грани уничтожения. Свой вклад в это внесла и международная коалиция во главе с США. Правда, сблизиться с Западом благодаря совместной борьбе с общим врагом Москве не удалось, зато на этой почве был преодолен российско-турецкий кризис и появились перспективы сближения России с Саудовской Аравией и Катаром.
ИГИЛ прославилось не только многочисленными терактами в Европе (включая Россию), Сирии и Ираке (с тысячами жертв), но и отрезанием голов у пленных, сжиганием их живьем под видеокамеру, торговлей захваченными девочками и гламурными вербовочными журналами. Под обаяние группировки попали тысячи граждан бывшего СССР, уехавших строить «халифат». Поэтому говорить о том, что война с джихадистами окончена, не рискуют пока даже те, кто называет себя победителями.