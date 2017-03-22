Пенсионные управляющие остаются самыми прибыльными

Самыми рентабельными продолжают оставаться управляющие компании (УК), специализирующиеся на пенсионных накоплениях и резервах, говорится в отраслевом обзоре рейтингового агентства RAEX («Ведомости» с ним ознакомились). Однако их рентабельность снижается: в 2016 г. она составляла 69%, а годом ранее – 72,5% (для сравнения: топ-20 УК, среди которых не только пенсионные, имели рентабельность 65% в 2016 г.). Рентабельность падает из-за роста регуляторной нагрузки, которая увеличивает операционные расходы. Средние расходы пенсионных УК (у них более 50% в активах составляют пенсионные средства) выросли в 1,5 раза, или на 82 млн руб., подсчитали в RAEX. «Операционные расходы выросли также из-за того, что НПФ необходимо предоставлять более качественные услуги риск-менеджмента, управления, составления отчетности», – говорит гендиректор «Регион эссет менеджмента» Екатерина Зайцева.

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