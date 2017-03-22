Профучастники
Статья опубликована в № 4285 от 22.03.2017 под заголовком: Прибыльные пенсии

Пенсионные управляющие остаются самыми прибыльными

Но давление регулятора сокращает их рентабельность
Самыми рентабельными продолжают оставаться управляющие компании (УК), специализирующиеся на пенсионных накоплениях и резервах
Самыми рентабельными продолжают оставаться управляющие компании (УК), специализирующиеся на пенсионных накоплениях и резервах
Hugo Michiels Credit / TASS/Zuma

Самыми рентабельными продолжают оставаться управляющие компании (УК), специализирующиеся на пенсионных накоплениях и резервах, говорится в отраслевом обзоре рейтингового агентства RAEX («Ведомости» с ним ознакомились). Однако их рентабельность снижается: в 2016 г. она составляла 69%, а годом ранее – 72,5% (для сравнения: топ-20 УК, среди которых не только пенсионные, имели рентабельность 65% в 2016 г.). Рентабельность падает из-за роста регуляторной нагрузки, которая увеличивает операционные расходы. Средние расходы пенсионных УК (у них более 50% в активах составляют пенсионные средства) выросли в 1,5 раза, или на 82 млн руб., подсчитали в RAEX. «Операционные расходы выросли также из-за того, что НПФ необходимо предоставлять более качественные услуги риск-менеджмента, управления, составления отчетности», – говорит гендиректор «Регион эссет менеджмента» Екатерина Зайцева.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике