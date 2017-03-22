Банк ING стал новым фигурантом «узбекского дела» Vimpelcom

Власти Нидерландов подозревают ING Bank в отмывании денег и международной коррупции, пишет газета Het Financieele Dagblad (FD) со ссылкой на представителя ведомства. Собеседник издания уточнил, что расследование связано с делом о коррупции Vimpelcom Ltd. (позже сменила название на Veon) в Узбекистане. ING подтвердил, что власти Нидерландов проводят расследование о его причастности к отмыванию денег и коррупции, передало агентство Reuters со ссылкой на годовой отчет банка. Менеджмент ING отмечает, что не может судить о сроках и исходе расследования, но допускает, что возможные штрафы и неустойки «могут быть значительными».

Речь идет о расследовании действий Vimpelcom на рынке сотовой связи Узбекистана, которое минюст США, американская Комиссия по ценным бумагам и биржам и прокуратура Нидерландов вели с 2014 г. Кроме Vimpelcom фигурантами расследования являются МТС и шведско-финская группа TeliaSonera. Все три компании начали работать в Узбекистане в 2000-х гг., а право входа на этот рынок, как подозревают следователи и чиновники, купили у структур, связанных с окружением дочери президента страны Гульнары Каримовой. В то же время представитель ING не смог подтвердить, что расследование связано с «узбекским делом» о взятках Vimpelcom Ltd. и Telia AB за доступ на телекоммуникационный рынок Узбекистана. В сообщении указано, что в отношении банка ведутся несколько расследований, в том числе практик проверки клиентов, отмывания и коррупции.

В феврале 2016 г. Vimpelcom Ltd. заключил соглашения с американской Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC), минюстом США и прокуратурой Нидерландов об урегулировании претензий, связанных с расследованием его сделок в Узбекистане, сообщили сама компания и SEC. Компания признала, что менеджеры «Вымпелкома» давали взятки «высокопоставленному родственнику президента Узбекистана». В общей сложности структуры Vimpelcom перечислили на счета фирм, аффилированных с этим лицом, $114 млн и благодаря этому получили необходимые лицензии, говорится в документах SEC. Еще $0,5 млн были замаскированы, по данным регулятора, под благотворительные пожертвования в адрес фондов, связанных с этим же человеком. Vimpelcom заплатил $795 млн в качестве штрафа и возврата доходов, полученных от незаконных сделок. $167,5 млн причитается SEC, $230,1 млн – минюсту США, $397,5 млн – властям Нидерландов. Эти деньги компания отложила заблаговременно: еще в ноябре 2015 г. она зарезервировала $900 млн под вероятные штрафы по «узбекскому делу».