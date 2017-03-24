Банки
Статья опубликована в № 4287 от 24.03.2017 под заголовком: Украинского три года ждут

ЦБ даст рассрочку по резервам банкам с «дочками» на Украине

Банки смогут создавать резервы по потерям на Украине в течение трех лет
ЦБ уравновесил санкции нацбанка Украины (НБУ): банки могут формировать резервы по украинским «дочкам» в течение трех лет
ЦБ уравновесил санкции нацбанка Украины (НБУ): банки могут формировать резервы по украинским «дочкам» в течение трех лет
Е. Разумный / Ведомости

Банки получат рассрочку на три года по формированию резервов на потери по дочерним структурам на Украине, сообщил представитель ЦБ, объяснив такое решение «чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате решения властей Украины в отношении «дочек» российских банков».

Их на Украине семь. Пять из них, подконтрольные госбанкам (принадлежащий ВЭБу Проминвестбанк, ВТБ и «БМ банк» из группы ВТБ, Сбербанк и VS Bank, принадлежащий Sberbank Europe), подпали под санкции: с 23 марта им запрещено выводить капитал в пользу материнских структур в России. Кроме них на Украине работают «дочки» «Русского стандарта» («Форвард») и материнской структуры Альфа-банка ABH Holdings S.A.

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