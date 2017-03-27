Коллекторы стали хуже взыскивать долги

После того как в начале этого года вступил в силу закон о защите должников, коллекторам стало сложнее взыскивать долги. Сборы просроченных долгов в среднем по рынку упали на 15–20% (в зависимости от качества портфеля), рассказал директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Борис Воронин. У «Финколлекта» сборы упали на 10% в феврале и марте, говорит операционный директор ГК «Быстроденьги» Андрей Клейменов (компания входит в группу). Коллекторская «дочка» Сбербанка «Актив бизнес коллекшн» в I квартале взыскала на 20% меньше, сообщил ее гендиректор Дмитрий Теплицкий. О таком же падении в январе – марте «Ведомостям» рассказал представитель коллекторской компании, входящей в топ-5.

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