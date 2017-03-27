Набиуллина и Силуанов разошлись в оценке курса рубля

Сегодняшний курс рубля хорош для ЦБ, а вот для Минфина он неблагоприятен

В ЦБ говорят, что рубль переоценен гораздо меньше, чем считают в Минфине

Статья опубликована в № 4288 от 27.03.2017 под заголовком: Набиуллина вступилась за рубль

ЦБ разошелся с Минфином в оценках переукрепления рубля. Недавно министр финансов Антон Силуанов заявил, что рубль переоценен на 10–12% от фундаментальных значений. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина с ним не согласилась: у регулятора расчеты гораздо скромнее, причем разные модели ЦБ дают меньшее отклонение. Конкретные значения она не назвала, заметив, что попытки найти фундаментально обоснованный курс рубля достаточно условны.