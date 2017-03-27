Банки
Статья опубликована в № 4288 от 27.03.2017 под заголовком: Китай начинает войну с тенью

Китай борется с теневым банковским сектором

Банки из-за этого сокращают кредитование, начались первые дефолты
Самые рисковые китайские корпоративные заемщики, которым сейчас трудно взять кредит у местных банков, стали размещать облигации за рубежом
Самые рисковые китайские корпоративные заемщики, которым сейчас трудно взять кредит у местных банков, стали размещать облигации за рубежом
Mark Schiefelbein / AP

С начала года в Китае растет стоимость кредитов на межбанковском рынке, сообщают WSJ и FT. На прошлой неделе несколько сельских банков допустили дефолты по краткосрочным обязательствам. Банки, кредитующие небанковские финансовые организации, испытывают трудности с ликвидностью, и ставки по межбанковским кредитам овернайт выросли до 5% годовых.

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