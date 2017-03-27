Китай борется с теневым банковским сектором

Статья опубликована в № 4288 от 27.03.2017 под заголовком: Китай начинает войну с тенью

С начала года в Китае растет стоимость кредитов на межбанковском рынке, сообщают WSJ и FT. На прошлой неделе несколько сельских банков допустили дефолты по краткосрочным обязательствам. Банки, кредитующие небанковские финансовые организации, испытывают трудности с ликвидностью, и ставки по межбанковским кредитам овернайт выросли до 5% годовых.