Китай борется с теневым банковским сектором

Самые рисковые китайские корпоративные заемщики, которым сейчас трудно взять кредит у местных банков, стали размещать облигации за рубежом
Mark Schiefelbein / AP
С начала года в Китае растет стоимость кредитов на межбанковском рынке, сообщают WSJ и FT. На прошлой неделе несколько сельских банков допустили дефолты по краткосрочным обязательствам. Банки, кредитующие небанковские финансовые организации, испытывают трудности с ликвидностью, и ставки по межбанковским кредитам овернайт выросли до 5% годовых.