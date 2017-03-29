Микрофинансовым компаниям пропишут риск-стандарт

Микрофинансовые компании должны самостоятельно разработать и внедрить системы управления рисками, следует из проекта отраслевых стандартов, которые СРО «Мир» разработала и начала обсуждать с Центробанком («Ведомости» с ним ознакомились). После утверждения регулятором документ станет обязательным для всех микрофинансовых компаний, говорит заместитель гендиректора СРО «Мир» Андрей Паранич: «Стандарт единый и для микрофинансовых компаний, и для микрокредитных. ЦБ документ концептуально уже поддержал». Представитель ЦБ говорит, что работа над стандартом еще продолжается.

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