Обыски прошли в лондонском, парижском и амстердамском офисах Credit Suisse

Статья опубликована в № 4293 от 03.04.2017 под заголовком: В Credit Suisse пришли с обыском

О прошедших в четверг обысках в лондонском, парижском и амстердамском офисах сообщил сам Credit Suisse, отметив, что дело касается уплаты налогов его клиентами, а также что он сотрудничает с властями.