Банки
Статья опубликована в № 4293 от 03.04.2017 под заголовком: В Credit Suisse пришли с обыском

Обыски прошли в лондонском, парижском и амстердамском офисах Credit Suisse

Пять стран подозревают, что швейцарский банк помогал клиентам не платить налоги
Что FIOD конфисковало в швейцарском банке
Что FIOD конфисковало в швейцарском банке
FIOD / Twitter

О прошедших в четверг обысках в лондонском, парижском и амстердамском офисах сообщил сам Credit Suisse, отметив, что дело касается уплаты налогов его клиентами, а также что он сотрудничает с властями.

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