Газпромбанк перетасовал кредитный портфель ради прибыли

Газпромбанк в 2016 г. заработал 29 млрд руб. против убытка годом ранее в размере 47,3 млрд руб., свидетельствуют данные его международной отчетности. Рост прибыли связан с тем, что в конце 2016 г. у банка неожиданно сократились расходы на создание резервов: со 139,5 млрд до 2 млрд руб. За первые девять месяцев 2016 г. Газпромбанк потратил на резервирование 34,7 млрд руб., восстановив в IV квартале практически всю эту сумму (32,7 млрд руб.).

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