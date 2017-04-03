Банк с госучастием тоже может рухнуть

У казанского Татфондбанка было все для успеха: долгая история (банк основан в 1994 г.), хорошая репутация, 2-е место по значимости и бизнесу в Татарстане (42-е – по размеру активов в России), государство в роли крупного акционера, достойные международные рейтинги и МСФО с международным аудитом. В минувшем ноябре банк даже умудрился разместить еврооблигации на $60 млн.

Как оказалось, тогда Татфондбанк уже был в агонии. А последствия его краха стали беспрецедентными: за решеткой оказались многие топ-менеджеры банка и его структур, арестовано их личное имущество и имущество родственников, ушел в отставку глава нацбанка Татарстана. Все это произошло менее чем за месяц после отзыва у банка лицензии. При этом на улицах Казани митингуют разгневанные клиенты казанского банка.

Егор Алеев / ТАСС На улицах Казани митингуют разгневанные клиенты казанского банка

Начиналось все с немногочисленных пикетов клиентов на периферии Казани еще в начале января 2017 г. Это случилось после того, как почти 2000 человек выяснили, что не могут претендовать на выплату госгарантий по вкладам. Ведь их средства были переведены в доверительное управление дочерней инвесткомпании банка «Татфондбанк финанс». Когда 3 марта ЦБ объявил об отзыве лицензии у Татфондбанка, его вкладчики обрушили страничку «В контакте» президента Татарстана Рустама Минниханова. А пикеты переросли сначала в стихийные акции протеста (самая известная – 4 марта у кабинета министров Татарстана), а затем в организованные митинги. Поначалу митингующие выдвигали только экономические требования – расплатиться с вкладчиками за счет бюджета или местных госструктур, но потом перешли и к политическим – отправить в отставку премьер-министра Татарстана Ильдара Халикова, правительство республики и даже самого Минниханова.