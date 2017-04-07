Пенсионные фонды тратят миллиарды на привлечение клиентов

Частные пенсионные фонды (НПФ), принадлежащие госбанкам – Сбербанку и ВТБ, активно наращивают затраты на привлечение новых клиентов, несмотря на то что количество денег после заморозки пенсионных накоплений (ОПС) серьезно не меняется. В 2015 г. накопления составляли 3,8 трлн руб., свидетельствуют данные расчетов компании «Пенсионные и актуарные консультации». В 2016 г. они находились на уровне чуть выше 4 трлн руб., рассчитал аналитик RAEX Павел Митрофанов.

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