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Статья опубликована в № 4297 от 07.04.2017 под заголовком: Госбанки скинулись на пенсии

Пенсионные фонды тратят миллиарды на привлечение клиентов

Они догоняют частные пенсионные группы по этому показателю
Частные пенсионные фонды активно наращивают затраты на привлечение новых клиентов
Частные пенсионные фонды активно наращивают затраты на привлечение новых клиентов
Евгений Разумный / Ведомости

Частные пенсионные фонды (НПФ), принадлежащие госбанкам – Сбербанку и ВТБ, активно наращивают затраты на привлечение новых клиентов, несмотря на то что количество денег после заморозки пенсионных накоплений (ОПС) серьезно не меняется. В 2015 г. накопления составляли 3,8 трлн руб., свидетельствуют данные расчетов компании «Пенсионные и актуарные консультации». В 2016 г. они находились на уровне чуть выше 4 трлн руб., рассчитал аналитик RAEX Павел Митрофанов.

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