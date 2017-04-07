Персональные финансы
Статья опубликована в № 4297 от 07.04.2017 под заголовком: Защитить мигранта

Перебежчики из Северной Кореи становятся жертвами пирамид

Сеул вынуждает обучать мигрантов финансовой грамоте и защите от мошенников
Правительство Южной Кореи расширило программу повышения финансовой грамотности для прибывших в страну с Севера
Правительство Южной Кореи расширило программу повышения финансовой грамотности для прибывших в страну с Севера
Lee Jin-man / AP

Даже опытные инвесторы порой становятся жертвами финансовых аферистов. А перебежчики из Северной Кореи, многие из которых практически не знакомы с современной финансовой системой, гораздо более уязвимы перед мошенниками. Это заставило правительство Южной Кореи расширить программу повышения финансовой грамотности для прибывших в страну с Севера, число которых превышает уже 30 000 человек.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике