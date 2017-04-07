Перебежчики из Северной Кореи становятся жертвами пирамид

Правительство Южной Кореи расширило программу повышения финансовой грамотности для прибывших в страну с Севера
Lee Jin-man / AP
Даже опытные инвесторы порой становятся жертвами финансовых аферистов. А перебежчики из Северной Кореи, многие из которых практически не знакомы с современной финансовой системой, гораздо более уязвимы перед мошенниками. Это заставило правительство Южной Кореи расширить программу повышения финансовой грамотности для прибывших в страну с Севера, число которых превышает уже 30 000 человек.