Перебежчики из Северной Кореи становятся жертвами пирамид

Даже опытные инвесторы порой становятся жертвами финансовых аферистов. А перебежчики из Северной Кореи, многие из которых практически не знакомы с современной финансовой системой, гораздо более уязвимы перед мошенниками. Это заставило правительство Южной Кореи расширить программу повышения финансовой грамотности для прибывших в страну с Севера, число которых превышает уже 30 000 человек.

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