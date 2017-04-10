Сбербанк меняет банк-депозитарий для ADR

О том, что новым банком-депозитарием для американских депозитарных расписок (ADR) Сбербанка станет с JPMorgan Chase, следует из договора, размещенного на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США, которая осуществляет функции регулирования и надзора по отношению к американскому фондовому рынку (документ датирован 23 марта 2017 г.). Сбербанк находится в процессе смены банка-депозитария по существующей программе депозитарных расписок на акции банка, подтвердил его представитель. Сейчас госбанк, по его словам, ожидает одобрения регулятора фондового рынка Великобритании – ADR госбанка торгуются на Лондонской фондовой бирже.

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