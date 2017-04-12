Кирсан Илюмжинов может купить НПФ «Стройкомплекс»

«Стройкомплекс» погорел на проблемах банка «Пересвет», где у него зависло 910 млн руб., или примерно четверть активов, следует из его годовой отчетности по РСБУ

Структуры, близкие к президенту Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсану Илюмжинову, ведут переговоры о покупке негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Стройкомплекс», рассказал «Ведомостям» человек, близкий к одной из сторон сделки. «Меня интересует НПФ «Стройкомплекс», – передал «Ведомостям» Илюмжинов через своего представителя. Ему как бизнесмену интересен фонд, «как и любой другой качественный, но проблемный актив».