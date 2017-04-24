Центробанк готовится лучше контролировать крупные финансовые группы

Центробанк готовится изменить регулирование банковских групп и холдингов, которые создавались много лет и расползлись по различным офшорным юрисдикциям. Регулятора уже несколько лет беспокоит, как именно ведут дела крупные российские финансовые группы. В их ведении не только миллионы вкладчиков, но и миллиарды клиентских средств и огромные средства, полученные на санацию. Практически все крупные холдинги нередко становились инвесторами для рухнувших банков.

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