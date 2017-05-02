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Статья опубликована в № 4313 от 02.05.2017 под заголовком: Взыскание по-польски

Международная коллекторская компания GetBack может выйти на российский рынок

Она ведет переговоры о покупке бизнеса по сбору долгов
В России GetBack планирует покупать портфели долгов, знают сотрудники двух коллекторских агентств
В России GetBack планирует покупать портфели долгов, знают сотрудники двух коллекторских агентств
А. Гордеев / Ведомости

Восточноевропейская коллекторская компания GetBack (работает в Польше и Румынии, владелец – Лешик Черневский) ведет переговоры о покупке крупной коллекторской компании в России, рассказали «Ведомостям» сотрудники четырех взыскателей. В Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) подтвердили, что компания интересовалась в том числе выходом на местный рынок.

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