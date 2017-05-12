Статья опубликована в № 4319 от 12.05.2017 под заголовком: Картинный бунт

Многочисленные аферы пошатнули доверие инвесторов к арт-рынку

Потенциальные покупатели произведений искусства теперь требуют прозрачности сделок

Джорджина Адам

/ Financial Times