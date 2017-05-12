Персональные финансы
Статья опубликована в № 4319 от 12.05.2017 под заголовком: Картинный бунт

Многочисленные аферы пошатнули доверие инвесторов к арт-рынку

Потенциальные покупатели произведений искусства теперь требуют прозрачности сделок
Покупатели предметов искусства устали от многочисленных афер на арт-рынке
Покупатели предметов искусства устали от многочисленных афер на арт-рынке
Kirsty Wigglesworth / AP

Поиск баланса между интересами продавцов предметов искусства, желающих сохранить инкогнито, и покупателей, нуждающихся в большей прозрачности, становится главной проблемой современного арт-рынка.

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