Банки
Статья опубликована в № 4320 от 15.05.2017 под заголовком: Из Баку выдачи нет

Азербайджан заплатит за свой банк

Крупнейший в стране Международный банк Азербайджана не пережил испытания девальвацией и остановил выплаты по внешним долгам

Международный банк Азербайджана (МБА), подконтрольный государству (76% акций в госсобственности), на который приходится 40% банковских активов страны, намерен начать переговоры о реструктуризации долгов на $3,34 млрд и приостанавливает выплаты по ним, следует из его сообщения для инвесторов. Банк признал, что 10 мая пропустил платеж по субординированному кредиту на $100 млн (причитался Rubrika Finance Company Limited) и намерен предложить кредиторам обменять свои долги на суверенные обязательства Азербайджана.

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