Азербайджан заплатит за свой банк

Банк оказался убыточным по итогам 2016 г. – потери достигли $982 млн, а коэффициент достаточности капитала первого уровня ушел в минус на 4,7%, говорится в материалах МБА

Статья опубликована в № 4320 от 15.05.2017 под заголовком: Из Баку выдачи нет

Международный банк Азербайджана (МБА), подконтрольный государству (76% акций в госсобственности), на который приходится 40% банковских активов страны, намерен начать переговоры о реструктуризации долгов на $3,34 млрд и приостанавливает выплаты по ним, следует из его сообщения для инвесторов. Банк признал, что 10 мая пропустил платеж по субординированному кредиту на $100 млн (причитался Rubrika Finance Company Limited) и намерен предложить кредиторам обменять свои долги на суверенные обязательства Азербайджана.