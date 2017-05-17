Рынок IPO в этом году не дождется одной крупной и давно заявленной сделки

Ant Financial (входит в Alibaba Group), IPO которой обещало стать одной из крупнейших сделок в этом году, проведет его не ранее конца 2018 г., сообщает FT со ссылкой на банкиров, участвующих в его подготовке. Ant Financial – сервис мобильных платежей, в апреле 2016 г. компания была оценена в $60 млрд. «Ant хотела бы стать компанией с иностранными акционерами, но для этого нужно одобрение правительства, – сказал FT один из банкиров. – Но в год политической неопределенности и маневрирования никто не будет принимать решение». Во втором полугодии пройдет съезд компартии Китая, на котором возможны важные кадровые назначения.

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