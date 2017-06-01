Депутаты и саморегулируемые организации взялись защищать население от микрофинансовых организаций

Перехватить денег до зарплаты гражданам станет не так просто, но и не так затратно Евгений Асмолов / Trend / PhotoXPress

Депутаты предлагают ограничить аппетиты микрофинансовых организаций (МФО), выдающих займы до зарплаты. Как рассказал «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, обсуждается идея снижения предельного долга, оформленного в виде микрозайма.

Подобные ограничения впервые были введены в марте 2016 г. – тогда проценты не могли превышать четырехкратной суммы займа, а с 1 января 2017 г. – трехкратной. К примеру, если клиент в текущем году взял заем на 10 000 руб. и не вернул в срок, то максимальная сумма, которую он должен выплатить с учетом штрафов, неустойки и процентов, – 30 000 руб., отдать нужно также сам долг. Теперь же, по словам Аксакова, максимум – 200%: «Мы предлагаем уменьшить эти пределы до 150% по процентам и до 50% неустойки». Это не предельный процент, успокаивает он, может быть и 700%, и 900% – столько, сколько позволяет полная стоимость кредита (см. график). Но даже если МФО выдала заем до зарплаты под 1000% годовых из расчета, что клиент вернет его через неделю, он все равно не заплатит более 200%, уверен Аксаков.

Ставки микрозаймов взволновали чиновников после того, как их критиковал президент Путин: «Известная бабушка из Достоевского – очень скромный человек по сравнению с нашими сегодняшними ростовщиками». Тогда председатель ЦБ Эльвира Набиуллина отвечала, что люди берут значительно больше кредитов, чем могут обслужить. Долговую нагрузку заемщиков можно и дальше ограничивать, тогда МФО не смогут зарабатывать на просрочке, штрафах и пенях, они начнут качественнее оценивать кредитоспособность клиента, что помогло бы снизить и кредитные риски, и ставки, говорила она.

Президент Путин поручил правительству и ЦБ разработать изменения в законодательство, ограничивающие нагрузку на заемщиков МФО, сообщал «Интерфакс».

«У нас [ЦБ] есть поручения по итогам Госсовета, нам нужно разработать предложения о снижении так называемого предельного размера долга», – сказал агентству RNS руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута: ограничение коснется не процентов, а предельного долга.

По мнению гендиректора компании «Домашние деньги» Андрея Бахвалова, новые ограничения снизят рентабельность бизнеса МФО, которые специализируются на займах до зарплаты. Оценить их МФО пока не берутся, в январе они говорили, что рентабельность у отдельных МФО из-за уже принятых ограничений может снизиться на 30%. «При регулировании важно не перегнуть палку, насколько мне известно, ЦБ присматривается к тому, как введенные ограничения повлияли на рынок», – говорит гендиректор микрофинансовой компании «Быстроденьги» Юрий Провкин.

Влияют на рентабельность МФО еще и отраслевые стандарты, продолжает Провкин: с 1 июля МФО начнут работать по правилам, ограничивающим количество займов и пролонгаций, что тоже может ударить по бизнес-модели микрофинансовых компаний. Как говорят в саморегулируемой организации «Мир», стандарт защиты прав потребителей услуг МФО находится в статусе проекта. По нему за год МФО не сможет выдать одному клиенту более 10 (а с 1 января 2019 г. – более девяти) коротких, со сроком возврата до 30 дней, микрозаймов – за исключением тех займов, которые были выданы менее чем на неделю. Один и тот же заемщик не сможет получить у одной и той же МФО второй заем сроком до месяца, если один такой заем у него уже есть. Положения не распространяются на POS-микрозаймы, на микрозаймы, сумма которых не превышает 3000 руб. или срок возврата которых не превышает шести дней, а после 1 апреля 2018 г. – на микрозаймы, сумма которых не превышает 3000 руб. и срок возврата которых не превышает семи календарных дней.

Максимальное число пролонгаций – семь в течение одного года (с 1 апреля 2018 г. – шесть, с 1 января 2019 г. – пять).

«Желательно сначала оценить эффект от уже введенных ограничений, включая отраслевые стандарты. Чрезмерно жесткая политика может стимулировать уход с рынка части легальных игроков и увеличение черного рынка потребительского микрокредитования», – говорит директор СРО «Мир» Андрей Паранич.

Стратегия развития микрофинансового рынка уже предполагает снижение максимальных показателей долга, рынок сможет адаптироваться, уверен генеральный директор MoneyMan Борис Батин.

«Мы закладывали в среднесрочной стратегии, что ЦБ установит предельное ограничение в 200%, но ожидали его позднее – в 2018 г. или в 2019 г.», – говорит директор по маркетингу сервиса онлайн-кредитования E-Zaem Сохиб Джураханов.