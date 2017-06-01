«Тинькофф банк» меняет долги

Статья опубликована в № 4333 от 01.06.2017 под заголовком: Тиньков задумался о вечном

Увеличение капитала за счет вечных бондов поможет банку продолжить платить дивиденды на уровне 50% чистой прибыли Андрей Гордеев / Ведомости

«Тинькофф банк» планирует разместить вечные субординированные долларовые облигации для пополнения капитала первого уровня, говорится в сообщении банка на Лондонской бирже, встречи с инвесторами начнутся 2 июня. Fitch присвоило выпуску рейтинг B- – на три ступени ниже, чем у самого банка. Размер эмиссии еще не определен, отмечает агентство и указывает, что, по данным менеджмента, он должен быть $150–300 млн.

У облигаций нет даты погашения, но «Тинькофф банк» получит возможность погашать облигации (это требует одобрения ЦБ) каждые пять лет после первой даты пересмотра ставки купона в 2022 г., следует из сообщения Fitch.

Ориентиром для ставки купона по бондам «Тинькофф банка» будет размещение Московского кредитного банка (МКБ), который в апреле выпустил вечные бонды на $700 млн, рассказывает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин. Ставка купона – 8,75% годовых, напоминает он: «Мы полагаем, что «Тинькофф банк» должен разместить свои бумаги с премией к МКБ, поэтому ориентир купона – 9,25–9,5% годовых». Бизнес «Тинькофф банка» меньше МКБ, у него большая концентрация на рисковом необеспеченном розничном кредитовании, объясняет Монастыршин.

Одновременно 31 мая «Тинькофф банк» объявил о выкупе субординированных бондов на $200 млн с погашением в 2018 г. и купоном 14%. Часть выпуска – на $41,4 млн – принадлежит самому банку и связанным с ним организациям, следует из сообщения на Лондонской бирже.

За эти облигации банк предлагает премию: цена выкупа – 110,75% номинала. Выпуск существенно амортизировался, в результате чего его учет в расчете капитала на данный момент незначителен, объясняет представитель банка: «Мы предложили премию к уровням вторичной торговли и рассчитываем, что значительная часть этого выпуска будет предъявлена к выкупу».

10%-ная премия приведет к разовым потерям во II квартале этого года, зато избавит банк от необходимости выплачивать купон 14%, пишут аналитики «ВТБ капитала», новые же бонды банк сможет разместить с купоном 9%.

Увеличение капитала за счет вечных бондов поможет банку продолжить платить дивиденды на уровне 50% чистой прибыли, а не снизить их до 25% после 2017 г. из-за давления на капитал, что прогнозировали аналитики «ВТБ капитала».

В зависимости от размера выпуска норматив достаточности основного капитала «Тинькофф банка» вырастет на 3–6 п. п., оценило Fitch.

Кроме того, банку может быть необходим капитал из-за увеличения риск-коэффициентов для необеспеченных кредитов. Чем они выше, тем больше капитала съедает актив. Для кредитов, выданных под 20–25%, риск-коэффициент вырос с 1 до 1,1, по ставкам 25–30% – с 1,1 до 1,4. Правило действует для кредитов, выданных после 1 марта. После того как ЦБ объявил новые правила игры, «Тинькофф банк» снизил ставки по картам в среднем на 8 п. п. 1 млн клиентов.

Спрос на вечные облигации «Тинькофф банка» будет как минимум среди тех инвесторов, которые сейчас держат субординированный долг «Тинькофф банка» и лояльны к его риску, считает Монастыршин: доходность к погашению тех облигаций, которые выкупает банк, составляет 3,15%, поэтому инвесторам выгодно переложить свои деньги в новый инструмент с более высокой доходностью.