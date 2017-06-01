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Статья опубликована в № 4333 от 01.06.2017 под заголовком: Куда стучаться аудиторам

Аудиторов обяжут искать террористов

Им придется проверять не только своих клиентов, но и их контрагентов

При Федеральном казначействе создана рабочая группа, в которую вошли представители аудиторского сообщества (саморегулируемые организации (СРО) и аудиторские компании) и Минфина, сообщила «Ведомостям» заместитель гендиректора аудиторской компании «Нексиа пачоли» Анна Кунегина и подтвердили представители СРО. Законопроект, обязывающий аудиторов сообщать об операциях клиента, подозрительных с точки зрения отмывания денег и финансирования терроризма, внесен в Госдуму в марте.

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