Статья опубликована в № 4333 от 01.06.2017 под заголовком: Куда стучаться аудиторам
Аудиторов обяжут искать террористов
Им придется проверять не только своих клиентов, но и их контрагентов
- Ольга Адамчук
- / Ведомости
Аудиторы к законодательной новелле относятся без энтузиазма
Сергей Портер / Ведомости
При Федеральном казначействе создана рабочая группа, в которую вошли представители аудиторского сообщества (саморегулируемые организации (СРО) и аудиторские компании) и Минфина, сообщила «Ведомостям» заместитель гендиректора аудиторской компании «Нексиа пачоли» Анна Кунегина и подтвердили представители СРО. Законопроект, обязывающий аудиторов сообщать об операциях клиента, подозрительных с точки зрения отмывания денег и финансирования терроризма, внесен в Госдуму в марте.
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