Статья опубликована в № 4335 от 05.06.2017 под заголовком: Банки уходят из индексов
Инвестбанки расстаются с индексами облигаций
Хотя этот бизнес, которым они занимались десятилетиями, все более востребован биржевыми фондами
- Татьяна Бочкарева
- / Ведомости
На прошлой неделе о продаже бизнеса по расчету бондовых индексов сообщили два инвестбанка – Bank of America Merrill Lynch и Citigroup
Brian Ach / AP
На прошлой неделе о продаже бизнеса по расчету бондовых индексов сообщили два инвестбанка – Bank of America Merrill Lynch и Citigroup. С 1970-х гг., когда индексы облигаций стали популярны, их традиционно рассчитывали инвестбанки. Крупнейшими провайдерами были Merrill Lynch, Salomon Brothers (впоследствии его бизнес достался Citi) и Lehman Brothers. Сейчас эти индексы востребованы еще больше, чем раньше. Облигации обычно торгуются менее активно, чем акции, на этом рынке больше неликвидных инструментов, оценить стоимость которых трудно. Поэтому включение в индекс означает, что интерес к инструменту автоматически станет выше, а в эпоху популярности фондов с пассивным управлением это особенно важно.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
- NEW подарки и скидки от наших партнеров