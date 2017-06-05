Рынки
Статья опубликована в № 4335 от 05.06.2017 под заголовком: Банки уходят из индексов

Инвестбанки расстаются с индексами облигаций

Хотя этот бизнес, которым они занимались десятилетиями, все более востребован биржевыми фондами

На прошлой неделе о продаже бизнеса по расчету бондовых индексов сообщили два инвестбанка – Bank of America Merrill Lynch и Citigroup. С 1970-х гг., когда индексы облигаций стали популярны, их традиционно рассчитывали инвестбанки. Крупнейшими провайдерами были Merrill Lynch, Salomon Brothers (впоследствии его бизнес достался Citi) и Lehman Brothers. Сейчас эти индексы востребованы еще больше, чем раньше. Облигации обычно торгуются менее активно, чем акции, на этом рынке больше неликвидных инструментов, оценить стоимость которых трудно. Поэтому включение в индекс означает, что интерес к инструменту автоматически станет выше, а в эпоху популярности фондов с пассивным управлением это особенно важно.

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