Fitch снизило рейтинг Уралтрансбанка до ССС

Статья опубликована в № 4335 от 05.06.2017 под заголовком: Восемь дней за пределами нормы

Агентство Fitch снизило рейтинг Уралтрансбанка, что означает возможный дефолт Сорокин Донат / ТАСС

Агентство Fitch снизило рейтинг Уралтрансбанка (занимает 177-е место по величине активов в списке «Интерфакс-ЦЭА») с В- до ССС, что означает возможный дефолт. Агентство объяснило, что снизило рейтинг банка после того, как он в апреле нарушил требования достаточности капитала, что может привести к вмешательству ЦБ.