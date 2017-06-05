Статья опубликована в № 4335 от 05.06.2017 под заголовком: Восемь дней за пределами нормы
Fitch снизило рейтинг Уралтрансбанка до ССС
Банк в апреле нарушал нормативы достаточности капитала, это может привести к вмешательству Центробанка
- Дарья Борисяк
- / Ведомости
Агентство Fitch снизило рейтинг Уралтрансбанка, что означает возможный дефолт
Сорокин Донат / ТАСС
Агентство Fitch снизило рейтинг Уралтрансбанка (занимает 177-е место по величине активов в списке «Интерфакс-ЦЭА») с В- до ССС, что означает возможный дефолт. Агентство объяснило, что снизило рейтинг банка после того, как он в апреле нарушил требования достаточности капитала, что может привести к вмешательству ЦБ.
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