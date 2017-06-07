Аудитора «Русского стандарта» заинтересовали вложения банка в компании его акционера Рустама Тарико

Владелец «Русского стандарта» Рустам Тарико крепко связал свои компании Andrey Rudakov / Bloomberg

Значительная часть кредитов и инвестиций банка «Русский стандарт», подконтрольного бизнесмену Рустаму Тарико, приходится на компании, связанные с собственником, обратил внимание аудитор банка PwC в заключении к отчетности банка по МСФО за 2016 г. Стоимость акций, в которые инвестировал банк, и возвратность кредитов в значительной степени зависят от успешности реализации бизнес-стратегии связанных сторон, говорится в нем. В заключениях за предыдущие три года PwC эти обстоятельства не указывал.