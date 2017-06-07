Статья опубликована в № 4337 от 07.06.2017 под заголовком: Алкогольная зависимость «Русского стандарта»
Аудитора «Русского стандарта» заинтересовали вложения банка в компании его акционера Рустама Тарико
От успеха этих бизнесов будет зависеть судьба 10% активов банка
- Анна Еремина
- / Ведомости
Владелец «Русского стандарта» Рустам Тарико крепко связал свои компании
Andrey Rudakov / Bloomberg
Значительная часть кредитов и инвестиций банка «Русский стандарт», подконтрольного бизнесмену Рустаму Тарико, приходится на компании, связанные с собственником, обратил внимание аудитор банка PwC в заключении к отчетности банка по МСФО за 2016 г. Стоимость акций, в которые инвестировал банк, и возвратность кредитов в значительной степени зависят от успешности реализации бизнес-стратегии связанных сторон, говорится в нем. В заключениях за предыдущие три года PwC эти обстоятельства не указывал.
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