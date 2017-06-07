Статья опубликована в № 4337 от 07.06.2017 под заголовком: В Лондоне портится климат
Катар – один из крупнейших инвесторов Великобритании
Но Brexit и конфликт Катара с арабскими странами могут эти отношения осложнить
- Татьяна Бочкарева
- / Ведомости
Brexit и конфликт арабских стран с Катаром могут осложнить отношения Великобритании с одним из крупнейших инвесторов
JUSTIN TALLIS/AFP
В четверг в Великобритании пройдут досрочные парламентские выборы, которые премьер-министр Тереза Мэй решила провести в надежде, что это даст ей свободу маневра на переговорах о выходе страны из ЕС. За неделю до этого инвесткомпания Invesco опросила 97 суверенных и пенсионных фондов и центробанков с $12 трлн активов под управлением, чего они ожидают от Brexit.
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