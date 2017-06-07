Рынки
Статья опубликована в № 4337 от 07.06.2017 под заголовком: В Лондоне портится климат

Катар – один из крупнейших инвесторов Великобритании

Но Brexit и конфликт Катара с арабскими странами могут эти отношения осложнить

В четверг в Великобритании пройдут досрочные парламентские выборы, которые премьер-министр Тереза Мэй решила провести в надежде, что это даст ей свободу маневра на переговорах о выходе страны из ЕС. За неделю до этого инвесткомпания Invesco опросила 97 суверенных и пенсионных фондов и центробанков с $12 трлн активов под управлением, чего они ожидают от Brexit.

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