Катар – один из крупнейших инвесторов Великобритании

Но Brexit и конфликт Катара с арабскими странами могут эти отношения осложнить

Статья опубликована в № 4337 от 07.06.2017 под заголовком: В Лондоне портится климат

Brexit и конфликт арабских стран с Катаром могут осложнить отношения Великобритании с одним из крупнейших инвесторов JUSTIN TALLIS/AFP

В четверг в Великобритании пройдут досрочные парламентские выборы, которые премьер-министр Тереза Мэй решила провести в надежде, что это даст ей свободу маневра на переговорах о выходе страны из ЕС. За неделю до этого инвесткомпания Invesco опросила 97 суверенных и пенсионных фондов и центробанков с $12 трлн активов под управлением, чего они ожидают от Brexit.