Статья опубликована в № 4338 от 08.06.2017 под заголовком: Резервная прибыль ВЭБа
ВЭБ вышел на прибыль
Ему больше не приходится создавать гигантских резервов
- Маргарита Папченкова
- / Ведомости
Председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков
А. Гордеев / Ведомости
В I квартале ВЭБ впервые с 2015 г. получил квартальную чистую прибыль – 14 млрд руб. по МСФО. Годом ранее был убыток на 58,3 млрд руб.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}