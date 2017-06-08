Банки
Статья опубликована в № 4338 от 08.06.2017 под заголовком: Резервная прибыль ВЭБа

ВЭБ вышел на прибыль

Ему больше не приходится создавать гигантских резервов

В I квартале ВЭБ впервые с 2015 г. получил квартальную чистую прибыль – 14 млрд руб. по МСФО. Годом ранее был убыток на 58,3 млрд руб.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике