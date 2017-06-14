Банки
Статья опубликована в № 4341 от 14.06.2017 под заголовком: Удар по младшим траншам

ЦБ может смягчить требования к сделкам по секьюритизации

Если банки заменят младшие транши другими активами, то смогут оценивать риски по старым правилам

Центробанк может пересмотреть подход к оценке рисков в сделках секьюритизации и не применять повышенные коэффициенты для ряда активов, следует из ответов регулятора на типовые запросы банков, опубликованные на сайте Банка России. С начала 2016 г. при расчете норматива достаточности капитала банков регулятор, опираясь на требования «Базеля III», стал применять коэффициент 1250% к младшим траншам облигаций при секьюритизации (это транши, в счет которых погашаются потери по секьюритизированным активам в приоритетном порядке по отношению к старшему траншу). Это был серьезный удар по капиталу (раньше коэффициенты составляли 100% для облигаций с ипотечным покрытием и 120% с другим обеспечением): как правило, оригинаторы продают старшие транши инвесторам, а младшие оставляют у себя на балансе. Чем выше коэффициент риска, тем больше капитала съедает тот или иной актив. Резкий рост риск-веса привел к тому, что банки, у которых был большой объем младших траншей на балансе, рисковали нарушить нормативы.

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