ЦБ может смягчить требования к сделкам по секьюритизации

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина может смягчить для банков жесткие требования «Базеля III» Евгений Разумный / Ведомости

Центробанк может пересмотреть подход к оценке рисков в сделках секьюритизации и не применять повышенные коэффициенты для ряда активов, следует из ответов регулятора на типовые запросы банков, опубликованные на сайте Банка России. С начала 2016 г. при расчете норматива достаточности капитала банков регулятор, опираясь на требования «Базеля III», стал применять коэффициент 1250% к младшим траншам облигаций при секьюритизации (это транши, в счет которых погашаются потери по секьюритизированным активам в приоритетном порядке по отношению к старшему траншу). Это был серьезный удар по капиталу (раньше коэффициенты составляли 100% для облигаций с ипотечным покрытием и 120% с другим обеспечением): как правило, оригинаторы продают старшие транши инвесторам, а младшие оставляют у себя на балансе. Чем выше коэффициент риска, тем больше капитала съедает тот или иной актив. Резкий рост риск-веса привел к тому, что банки, у которых был большой объем младших траншей на балансе, рисковали нарушить нормативы.