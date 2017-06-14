Статья опубликована в № 4341 от 14.06.2017 под заголовком: Метеор против динозавров
Финтех SoFi, обещавший разрушить банковский сектор, хочет получить банковскую лицензию
Он будет привлекать депозиты и войдет в систему страхования депозитов
- Татьяна Бочкарева
- / Ведомости
Финтех SoFi, обещавший разрушить банковский сектор, хочет получить банковскую лицензию
SoFi
Стартап SoFi (Social Finance), занимающийся модным сейчас онлайн-кредитованием, подал заявку на получение банковской лицензии в штате Юта, сообщают FT и WSJ. Если SoFi лицензию получит, она сможет работать в том числе с депозитами, имеющими страховку Федеральной корпорации по страхованию депозитов США (FDIC). SoFi планирует работать со всеми продуктами, которые предлагают традиционные банки, сообщает FT со ссылкой на источник.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}