Финтех SoFi, обещавший разрушить банковский сектор, хочет получить банковскую лицензию SoFi

Стартап SoFi (Social Finance), занимающийся модным сейчас онлайн-кредитованием, подал заявку на получение банковской лицензии в штате Юта, сообщают FT и WSJ. Если SoFi лицензию получит, она сможет работать в том числе с депозитами, имеющими страховку Федеральной корпорации по страхованию депозитов США (FDIC). SoFi планирует работать со всеми продуктами, которые предлагают традиционные банки, сообщает FT со ссылкой на источник.