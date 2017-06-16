Статья опубликована в № 4343 от 16.06.2017 под заголовком: Ставками рынки не закидать
Повышение ставки ФРС не испугало развивающиеся рынки
И фондовому рынку, и валютам еще есть куда расти, говорят аналитики
- Татьяна Бочкарева,
- Эмма Терченко
- / Ведомости
И фондовому рынку, и валютам есть еще куда расти, говорят аналитики
Richard Drew / AP
В четверг индекс ММВБ снизился на 1,12%, индекс РТС – на 2,15%. Гонконгский Hang Seng потерял 1%, южнокорейский Kospi – 0,6%. Накануне Федеральная резервная система США (ФРС) повысила ставку на 0,25 процентного пункта до 1–1,25% и рассказала, что довольно скоро может начать сокращать активы на балансе: после кризиса 2008 г. ФРС купила $4,5 трлн облигаций.
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