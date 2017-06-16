Рынки
Статья опубликована в № 4343 от 16.06.2017 под заголовком: Ставками рынки не закидать

Повышение ставки ФРС не испугало развивающиеся рынки

И фондовому рынку, и валютам еще есть куда расти, говорят аналитики

В четверг индекс ММВБ снизился на 1,12%, индекс РТС – на 2,15%. Гонконгский Hang Seng потерял 1%, южнокорейский Kospi – 0,6%. Накануне Федеральная резервная система США (ФРС) повысила ставку на 0,25 процентного пункта до 1–1,25% и рассказала, что довольно скоро может начать сокращать активы на балансе: после кризиса 2008 г. ФРС купила $4,5 трлн облигаций.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике