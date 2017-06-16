Повышение ставки ФРС не испугало развивающиеся рынки

И фондовому рынку, и валютам еще есть куда расти, говорят аналитики

Статья опубликована в № 4343 от 16.06.2017 под заголовком: Ставками рынки не закидать

И фондовому рынку, и валютам есть еще куда расти, говорят аналитики Richard Drew / AP

В четверг индекс ММВБ снизился на 1,12%, индекс РТС – на 2,15%. Гонконгский Hang Seng потерял 1%, южнокорейский Kospi – 0,6%. Накануне Федеральная резервная система США (ФРС) повысила ставку на 0,25 процентного пункта до 1–1,25% и рассказала, что довольно скоро может начать сокращать активы на балансе: после кризиса 2008 г. ФРС купила $4,5 трлн облигаций.