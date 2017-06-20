ЦБ интересуется, как малые НПФ собираются работать в 2019 г.

Представитель ЦБ сообщил, что рабочие встречи с участниками рынка проводятся регулярно Аднрей Гордеев / Ведомости

Центробанк просит пенсионные фонды, занимающиеся исключительно пенсионными резервами, предоставить планы акционирования или слияния с более крупными игроками. Об этом «Ведомостям» рассказали президент одного из фондов, столкнувшихся с интересом ЦБ, финансист, курирующий деятельность нескольких НПФ, и консультант, узнавший об этом от нескольких малых фондов, проходивших «собеседование».