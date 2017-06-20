Статья опубликована в № 4345 от 20.06.2017 под заголовком: Центробанк оценит планы малых НПФ
ЦБ интересуется, как малые НПФ собираются работать в 2019 г.
Регулятор решил оценить шансы фондов, сохранивших статус НКО, на акционирование и объединение с другими игроками
- Анна Холявко
- / Ведомости
Представитель ЦБ сообщил, что рабочие встречи с участниками рынка проводятся регулярно
Аднрей Гордеев / Ведомости
Центробанк просит пенсионные фонды, занимающиеся исключительно пенсионными резервами, предоставить планы акционирования или слияния с более крупными игроками. Об этом «Ведомостям» рассказали президент одного из фондов, столкнувшихся с интересом ЦБ, финансист, курирующий деятельность нескольких НПФ, и консультант, узнавший об этом от нескольких малых фондов, проходивших «собеседование».
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