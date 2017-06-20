Глобальные рынки давно забыли, что такое турбулентность

Инвесторы забыли о страхе Евгений Разумный / Ведомости

В мае среднее значение индекса волатильности VIX составило 10,86 – это минимальный показатель с ноября 2006 г., пишет WSJ. «Индекс страха» VIX, рассчитываемый чикагской биржей CBOE, оценивает вероятность падения фондового индекса США S&P 500 в ближайший месяц. Восьмого мая индекс VIX снизился до 9,75 пункта, или 24-летнего минимума. К 18 мая он, правда, взлетел на 46% до 14,23, но потом так же резко снизился.