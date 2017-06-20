Статья опубликована в № 4345 от 20.06.2017 под заголовком: Инвесторы забыли о страхе
Глобальные рынки давно забыли, что такое турбулентность
Даже пенсионеры и домохозяйки делают ставки на снижение волатильности
- Татьяна Бочкарева
- / Ведомости
Инвесторы забыли о страхе
Евгений Разумный / Ведомости
В мае среднее значение индекса волатильности VIX составило 10,86 – это минимальный показатель с ноября 2006 г., пишет WSJ. «Индекс страха» VIX, рассчитываемый чикагской биржей CBOE, оценивает вероятность падения фондового индекса США S&P 500 в ближайший месяц. Восьмого мая индекс VIX снизился до 9,75 пункта, или 24-летнего минимума. К 18 мая он, правда, взлетел на 46% до 14,23, но потом так же резко снизился.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}