Голландская «дочка» Альфа-банка перетасовала кредитный портфель

Из-за потерь по украинским активам ей также пришлось пополнить капитал на 30 млн евро

Статья опубликована в № 4349 от 26.06.2017 под заголовком: Украина ушла из Голландии

Банк вывел займы из своего портфеля за счет досрочного погашения Pixabay

Амстердамский торговый банк (АТБ), входящий в группу Альфа-банка, в июне получил капитал в 30 млн евро. Альфа-банк в эмиссии не участвовал и его доля снизилась с 87,8 до 79,1%, следует из слов представителя Альфа-банка и отчетности АТБ. Допэмиссию АТБ выкупили ATB Holdings и ABH Holdings, принадлежащие акционерам Альфа-банка. Доля первого в результате осталась неизменной – 12,1%, а ABH Holdings, которого до этого в капитале банка не было, получил долю в 8,7%. Капитал АТБ до увеличения составлял 149,3 млн евро.