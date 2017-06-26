Статья опубликована в № 4349 от 26.06.2017 под заголовком: Украина ушла из Голландии
Голландская «дочка» Альфа-банка перетасовала кредитный портфель
Из-за потерь по украинским активам ей также пришлось пополнить капитал на 30 млн евро
- Анна Еремина
- / Ведомости
Банк вывел займы из своего портфеля за счет досрочного погашения
Pixabay
Амстердамский торговый банк (АТБ), входящий в группу Альфа-банка, в июне получил капитал в 30 млн евро. Альфа-банк в эмиссии не участвовал и его доля снизилась с 87,8 до 79,1%, следует из слов представителя Альфа-банка и отчетности АТБ. Допэмиссию АТБ выкупили ATB Holdings и ABH Holdings, принадлежащие акционерам Альфа-банка. Доля первого в результате осталась неизменной – 12,1%, а ABH Holdings, которого до этого в капитале банка не было, получил долю в 8,7%. Капитал АТБ до увеличения составлял 149,3 млн евро.
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