Налоговики пересматривают роль соорганизаторов размещения бумаг

ЦБ рекомендует организаторам указывать возможных соисполнителей в решении о выпуске ценных бумаг Евгений Разумный / Ведомости

Компании-эмитенты и организаторы размещений все чаще получают претензии налоговиков из-за того, что платят гораздо большему числу посредников, чем указывают в эмиссионных материалах. Налоговая служба стала расценивать это как занижение налогооблагаемой базы, причем как компаниями, так и брокерами. Налоговые органы считают, что организатор размещения «не вправе включать в договоры с соорганизаторами обязанность выкупить не размещенные в срок бумаги, если ее нет у него самого по условиям договора с эмитентом», говорится в письме ассоциации региональных банков «Россия», отправленном на имя первого зампреда ЦБ Сергея Швецова. В нем говорится, что такая позиция противоречит практике, которую долгие годы считали правомерной, и может привести к ощутимым потерям для эмитентов, поскольку потребует внесения изменений в эмиссионные документы всякий раз, когда привлекается соорганизатор.