Один из мировых лидеров платежных услуг – Global Payments остается на российском рынке

Статья опубликована в № 4353 от 30.06.2017 под заголовком: Global Payments остается в России

Международная процессинговая компания Global Payments пока отказалась от идеи продажи своей российской «дочки» Manu Fernandez / AP

Международная процессинговая компания Global Payments пока отказалась от идеи продажи своей российской «дочки» – компании UCS, рассказали «Ведомостям» два контрагента компании. В 2016 г. и в начале этого года Global Payments искала покупателя на российский актив. По словам собеседника «Ведомостей», причина отказа от продажи состоит в том, что стороны не смогли договориться о цене.