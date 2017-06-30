Профучастники
Статья опубликована в № 4353 от 30.06.2017 под заголовком: Global Payments остается в России

Один из мировых лидеров платежных услуг – Global Payments остается на российском рынке

Компания отказалась от планов продать свою российскую «дочку» – UCS

Международная процессинговая компания Global Payments пока отказалась от идеи продажи своей российской «дочки» – компании UCS, рассказали «Ведомостям» два контрагента компании. В 2016 г. и в начале этого года Global Payments искала покупателя на российский актив. По словам собеседника «Ведомостей», причина отказа от продажи состоит в том, что стороны не смогли договориться о цене.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике