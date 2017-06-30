Статья опубликована в № 4353 от 30.06.2017 под заголовком: Global Payments остается в России
Один из мировых лидеров платежных услуг – Global Payments остается на российском рынке
Компания отказалась от планов продать свою российскую «дочку» – UCS
- Анна Еремина
- / Ведомости
Международная процессинговая компания Global Payments пока отказалась от идеи продажи своей российской «дочки»
Manu Fernandez / AP
Международная процессинговая компания Global Payments пока отказалась от идеи продажи своей российской «дочки» – компании UCS, рассказали «Ведомостям» два контрагента компании. В 2016 г. и в начале этого года Global Payments искала покупателя на российский актив. По словам собеседника «Ведомостей», причина отказа от продажи состоит в том, что стороны не смогли договориться о цене.
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