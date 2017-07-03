ЦБ заставит НПФ раскрывать инвестиционные портфели

По оценке ЦБ на конец 2016 г., 40–45% портфеля пенсионных накоплений НПФ – это перекрестные вложения акционеров фондов в проекты друг друга Андрей Гордеев / Ведомости

ЦБ обяжет пенсионные фонды раскрывать данные о том, куда вложены средства пенсионных накоплений и резервов. Проект соответствующего указания опубликован на сайте ЦБ, регулятор собирает отзывы до 12 июля. Как следует из документа, фонды будут раскрывать структуру инвестиционного портфеля на конец месяца с указанием доли каждого вида активов и результатов инвестирования. Регулятор предусмотрел временной лаг для публикации – он составит полгода, – а также намерен обязать НПФ хранить эту информацию открытой в течение 10 лет после раскрытия. На главной странице сайта должна быть прямая ссылка на этот раздел, указано в проекте.