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Статья опубликована в № 4356 от 05.07.2017 под заголовком: Депутаты окажут эскроу-услуги

С июня 2018 года в России можно будет полноценно использовать счета эскроу

Депутаты обещают, что к этому времени их содержимое будет недоступно для конкурсных управляющих в случае банкротства

Поправки в Гражданский кодекс, а также в законы о банкротстве и исполнительном производстве, предусматривающие, что деньги на эскроу-счетах (счетах условного депонирования) посредника не попадают в конкурсную массу при его банкротстве, вчера рекомендованы ко второму чтению комитетом Госдумы по государственному строительству и законодательству. Поправки четко определяют назначение эскроу-счетов – на такие счета клиент передает средства или ценные бумаги и только после наступления прописанных в договоре обстоятельств они поступают другому лицу.

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