Рынки
Статья опубликована в № 4360 от 11.07.2017 под заголовком: Фонды ждет испытание кризисом

Мода на биржевые фонды беспокоит трейдеров

Никто не знает, как они поведут себя в кризис

В первом полугодии чистый приток в биржевые фонды (ETF) BlackRock составил рекордные $140 млрд (данные консалтинговой ETFGI; их цитирует FT). Это сопоставимо с результатом за весь 2016 год, который также был рекордным: $138 млрд. У Vanguard, главного конкурента BlackRock, приток в ETF в первом полугодии составил $82 млрд по сравнению с $97 млрд за 2016 г. Вырос приток и в State Street Global Advisors, третий по величине провайдер ETF, пишет FT.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике