Статья опубликована в № 4360 от 11.07.2017 под заголовком: Фонды ждет испытание кризисом
Мода на биржевые фонды беспокоит трейдеров
Никто не знает, как они поведут себя в кризис
- Татьяна Бочкарева
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Все больше денег течет в биржевые фонды
Richard Drew / AP
В первом полугодии чистый приток в биржевые фонды (ETF) BlackRock составил рекордные $140 млрд (данные консалтинговой ETFGI; их цитирует FT). Это сопоставимо с результатом за весь 2016 год, который также был рекордным: $138 млрд. У Vanguard, главного конкурента BlackRock, приток в ETF в первом полугодии составил $82 млрд по сравнению с $97 млрд за 2016 г. Вырос приток и в State Street Global Advisors, третий по величине провайдер ETF, пишет FT.
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