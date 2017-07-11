Мода на биржевые фонды беспокоит трейдеров

Никто не знает, как они поведут себя в кризис

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Все больше денег течет в биржевые фонды Richard Drew / AP

В первом полугодии чистый приток в биржевые фонды (ETF) BlackRock составил рекордные $140 млрд (данные консалтинговой ETFGI; их цитирует FT). Это сопоставимо с результатом за весь 2016 год, который также был рекордным: $138 млрд. У Vanguard, главного конкурента BlackRock, приток в ETF в первом полугодии составил $82 млрд по сравнению с $97 млрд за 2016 г. Вырос приток и в State Street Global Advisors, третий по величине провайдер ETF, пишет FT.