Рынки
Статья опубликована в № 4364 от 17.07.2017 под заголовком: Рекорд на краю обрыва

Фондовый рынок США продолжает рост и бьет рекорд за рекордом

Но ралли в банковском секторе скоро выдохнется, если правительство не ослабит гайки

В пятницу Dow Jones и S&P 500 закрылись на рекордных значениях – 21637,74 и 2459,27 пункта. Индекс волатильности VIX, отражающий ожидания инвесторов рыночного обвала, остается на низком уровне. Он закрылся на отметке 9,51 (для сравнения: в кризис 2008 г. его значение превышало 80 пунктов).

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