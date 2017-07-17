ЦБ отучит МФО кредитовать до зарплаты

Статья опубликована в № 4364 от 17.07.2017 под заголовком: До зарплаты не занимать

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До зарплаты не занимать Андрей Гордеев / Ведомости

В апреле президент Владимир Путин призвал Центробанк ужесточить регулирование микрофинансовых организаций (МФО), так как займы до зарплаты дороги, а заемщики часто не понимают всех рисков. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина позднее заявила, что «маленькие займы люди берут не от хорошей жизни, когда не хватает зарплаты», поэтому убивать рынок займов до зарплаты нельзя. Но можно отбить у МФО желание выдавать такие ссуды и стимулировать кредитование малых и средних предприятий (МСП). На это направлено повышение требований к резервам по просроченной задолженности, сообщил Центробанк в минувшую пятницу.