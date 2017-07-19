Всемирный банк будет занимать для бедных стран

Статья опубликована в № 4366 от 19.07.2017 под заголовком: Бонды от бедности

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В ближайшие три года Всемирный банк планирует привлечь $8 млрд, разместив облигации от имени беднейших стран, сообщает FT Wikipedia

В ближайшие три года Всемирный банк планирует привлечь $8 млрд, разместив облигации от имени беднейших стран, сообщает FT. Таких выпусков бондов у Всемирного банка еще нет. Но на подобные инструменты есть спрос и со стороны стран, которые получат деньги, и со стороны инвесторов. У таких бондов кредитный рейтинг выше, чем у стран, в пользу которых они размещаются, а доходность выше, чем у многих крупных суверенных эмитентов.