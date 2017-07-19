Финансовый омбудсмен может быть приравнен к третейскому судье

Статья опубликована в № 4366 от 19.07.2017 под заголовком: Омбудсмен в законе

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Минфин и ЦБ договорились о том, как будет работать служба финансовых уполномоченных Евгений Разумный / Ведомости

Минфин и ЦБ договорились о том, как будет работать служба финансовых уполномоченных, которая должна решать споры между финансовыми компаниями и гражданами в досудебном порядке. Стороны согласовали поправки в законопроект ко второму чтению (с ними ознакомились «Ведомости»).