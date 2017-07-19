Статья опубликована в № 4366 от 19.07.2017 под заголовком: Омбудсмен в законе
Финансовый омбудсмен может быть приравнен к третейскому судье
Страховщиков и банкиров обяжут выполнять его решения
- Михаил Тегин
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Минфин и ЦБ договорились о том, как будет работать служба финансовых уполномоченных
Евгений Разумный / Ведомости
Минфин и ЦБ договорились о том, как будет работать служба финансовых уполномоченных, которая должна решать споры между финансовыми компаниями и гражданами в досудебном порядке. Стороны согласовали поправки в законопроект ко второму чтению (с ними ознакомились «Ведомости»).
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