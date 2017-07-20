Статья опубликована в № 4367 от 20.07.2017 под заголовком: Миллиард от Vanguard
Vanguard в июне вложила в российские голубые фишки почти $1,5 млрд
Это доля нашего рынка в буме индексных фондов
- Эмма Терченко
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За месяц фонды Vanguard удвоили вложения в топ-5 акций с наибольшим весом в индексе голубых фишек
Максим Стулов / Ведомости
Крупнейший управляющий индексными фондами – Vanguard Group в июне увеличила покупки акций всех 16 голубых фишек Московской биржи (кроме «Норильского никеля», его бумаг у компании нет), следует из данных компании Morningstar, специализирующейся на исследовании взаимных фондов. Сильнее всего – в 2 раза – выросла доля Vanguard в «Газпроме» (0,62% на конец июня) и «Татнефти» (пакет превысил 1%). Меньше других (на 5,5%) выросла доля в ВТБ.
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