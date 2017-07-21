Банки
Статья опубликована в № 4368 от 21.07.2017 под заголовком: Капитал не поплыл в Крым

Генбанк не получит дополнительный капитал

Минфин снова отказывается выделять ему деньги, полагая, что финансовые нужды Крыма закрывает РНКБ

Крымский Генбанк попросил правительство выделить ему вдвое больше денег на пополнение капитала – до 10 млрд руб., чтобы активнее развивать кредитование в регионе, рассказали «Ведомостям» два человека, узнавших это от топ-менеджеров Генбанка. Однако, по словам замминистра финансов Алексея Моисеева, Минфин банку давать деньги не хочет.

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