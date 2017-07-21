Статья опубликована в № 4368 от 21.07.2017 под заголовком: Капитал не поплыл в Крым
Генбанк не получит дополнительный капитал
Минфин снова отказывается выделять ему деньги, полагая, что финансовые нужды Крыма закрывает РНКБ
- Михаил Тегин
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Крыму и так достаточно денег, решили в Минфине
Евгений Егоров / Ведомости
Крымский Генбанк попросил правительство выделить ему вдвое больше денег на пополнение капитала – до 10 млрд руб., чтобы активнее развивать кредитование в регионе, рассказали «Ведомостям» два человека, узнавших это от топ-менеджеров Генбанка. Однако, по словам замминистра финансов Алексея Моисеева, Минфин банку давать деньги не хочет.
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