Генбанк не получит дополнительный капитал

Минфин снова отказывается выделять ему деньги, полагая, что финансовые нужды Крыма закрывает РНКБ

Статья опубликована в № 4368 от 21.07.2017 под заголовком: Капитал не поплыл в Крым

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Крыму и так достаточно денег, решили в Минфине Евгений Егоров / Ведомости

Крымский Генбанк попросил правительство выделить ему вдвое больше денег на пополнение капитала – до 10 млрд руб., чтобы активнее развивать кредитование в регионе, рассказали «Ведомостям» два человека, узнавших это от топ-менеджеров Генбанка. Однако, по словам замминистра финансов Алексея Моисеева, Минфин банку давать деньги не хочет.