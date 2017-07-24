Хедж-фонды увеличивают ставки на проблемы ритейлеров и торговых центров США

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По оценке Credit Suisse, в этом году в США закроется более 8500 магазинов Damian Dovarganes / AP

С начала года в США обанкротилось 10 розничных сетей (данные S&P), и уже есть немало желающих сыграть на трудностях сектора. «Мы полагаем, что сила этого потрясения будет побольше, чем у ипотечного кризиса subprime, – сказал FT гендиректор хедж-фонда Sound Point Capital Стивен Кетчум, – зайдите на сайт Amazon и наберите в строке поиска слово «батарейки» (Amazon выдает более 400 страниц с разными видами. – «Ведомости»). То, что вы увидите, – верхушка айсберга, а ритейл – это «Титаник». По оценке Credit Suisse, в этом году в США закроется более 8500 магазинов.