Европейские фонды перестали распродавать акции впервые за 10 лет

Статья опубликована в № 4370 от 25.07.2017 под заголовком: Европа нагуляла аппетит к риску

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Европа вновь полюбила акции Kai Pfaffenbach / REUTERS

Инвесторы из Европы с конца прошлого года перестали сокращать долю акций в своих портфелях, согласно исследованию Societe Generale. В сентябре 2016 г. доля акций в портфелях европейских инвесторов достигла 58%, наименьшего значения за десятилетие, а сейчас составляет 63%.