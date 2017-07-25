Статья опубликована в № 4370 от 25.07.2017 под заголовком: Европа нагуляла аппетит к риску
Европейские фонды перестали распродавать акции впервые за 10 лет
Однако в России они по-прежнему предпочитают бонды
- Эмма Терченко
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Европа вновь полюбила акции
Kai Pfaffenbach / REUTERS
Инвесторы из Европы с конца прошлого года перестали сокращать долю акций в своих портфелях, согласно исследованию Societe Generale. В сентябре 2016 г. доля акций в портфелях европейских инвесторов достигла 58%, наименьшего значения за десятилетие, а сейчас составляет 63%.
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