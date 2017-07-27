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Статья опубликована в № 4372 от 27.07.2017 под заголовком: Депозиты разместили через репо

НПФ нашли замену депозитам

Если им нужно размещать деньги на короткий срок, они используют репо

Пенсионные фонды (НПФ) существенно изменили структуру инвестиционного портфеля пенсионных накоплений, следует из данных за год, закончившийся в I квартале 2017 г. (опубликованы на сайте Центробанка).

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