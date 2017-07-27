Статья опубликована в № 4372 от 27.07.2017 под заголовком: Депозиты разместили через репо
НПФ нашли замену депозитам
Если им нужно размещать деньги на короткий срок, они используют репо
- Анна Холявко
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Стабильный заработок будут обеспечивать облигации – тем более что пока у НПФ достаточно свободы для вложения в ОФЗ, заключает Митрофанов
Евгений Разумный / Ведомости
Пенсионные фонды (НПФ) существенно изменили структуру инвестиционного портфеля пенсионных накоплений, следует из данных за год, закончившийся в I квартале 2017 г. (опубликованы на сайте Центробанка).
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