Созданная ЦБ ассоциация «Финтех» раскрыла, как будет применять свою версию блокчейна

Первые проекты заработают не раньше, чем через год

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Кому будет принадлежать платформа мастерчейн – регулятору или ассоциации, – пока открытый вопрос, сообщил представитель «Финтеха» Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Ассоциация «Финтех», созданная при участии ЦБ, раскрыла, над какими проектами с применением технологии распределенных реестров ведет работу. Это четыре проекта на мастерчейне (работает по тому же принципу, что и блокчейн), следует из ее документов, с которыми ознакомились «Ведомости». Ассоциация хочет удешевить и ускорить процесс секьюритизации и повысить надежность хранения закладных с помощью децентрализованной депозитарной системы учета; а также снизить риск мошенничества при удаленной идентификации клиентов. Другой проект – работа над удешевлением выпуска цифровых гарантий, повышением их защиты и упрощением проверки для третьих лиц с помощью создания распределенного реестра цифровых банковских гарантий. Четвертый проект – выпуск цифровых аккредитивов. Сейчас участники проводят тесты и пока результаты доступны только им, но в дальнейшем ими смогут воспользоваться и другие, говорит куратор рабочей группы по развитию направления «Мастерчейн» в «Финтехе» Алексей Архипов.