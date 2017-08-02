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Статья опубликована в № 4376 от 02.08.2017 под заголовком: «Финтех» раскрыл карты

Созданная ЦБ ассоциация «Финтех» раскрыла, как будет применять свою версию блокчейна

Первые проекты заработают не раньше, чем через год

Ассоциация «Финтех», созданная при участии ЦБ, раскрыла, над какими проектами с применением технологии распределенных реестров ведет работу. Это четыре проекта на мастерчейне (работает по тому же принципу, что и блокчейн), следует из ее документов, с которыми ознакомились «Ведомости». Ассоциация хочет удешевить и ускорить процесс секьюритизации и повысить надежность хранения закладных с помощью децентрализованной депозитарной системы учета; а также снизить риск мошенничества при удаленной идентификации клиентов. Другой проект – работа над удешевлением выпуска цифровых гарантий, повышением их защиты и упрощением проверки для третьих лиц с помощью создания распределенного реестра цифровых банковских гарантий. Четвертый проект – выпуск цифровых аккредитивов. Сейчас участники проводят тесты и пока результаты доступны только им, но в дальнейшем ими смогут воспользоваться и другие, говорит куратор рабочей группы по развитию направления «Мастерчейн» в «Финтехе» Алексей Архипов.

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